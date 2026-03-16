Timo Werner spielt für San José erstmals von Beginn an, gegen die Seattle Sounders kassiert der ehemalige Leipziger aber seine erste MLS-Niederlage. Nun steht das Stürmer-Duell gegen Thomas Müller an.

San Jose (dpa) - Timo Werner hat in seinem dritten Spiel für die San José Earthquakes zwar die erste Niederlage in der nordamerikanischen Fußballliga MLS einstecken müssen, dennoch hatte der 30 Jahre alte Angreifer Grund zur Freude. Werner stand bei der 0:1 (0:1)-Heimniederlage gegen die Seattle Sounders zum ersten Mal in der Anfangself.

«Wir alle wissen, dass er ein sehr guter Spieler ist. Er verschafft uns viele Torchancen, wie man auch heute gesehen hat», sagte Werners Teamkollege Ronaldo Vieira. «Für seinen ersten Einsatz in der Startelf hat er sich gut in die Mannschaft eingefügt, wir können nur noch besser werden.»

Duell gegen Thomas Müller steht bevor

In seinen ersten beiden Spielen in der MLS war Werner noch eingewechselt worden und hatte mit zwei Vorlagen großen Anteil an den beiden Siegen. Der 30-Jährige war in der Winterpause der Bundesliga von RB Leipzig nach San José gewechselt, nachdem er in Leipzig kaum noch zum Einsatz gekommen war.

Am kommenden Sonntag (Ortszeit) trifft Werner beim Spiel der San José Earthquakes gegen die Vancouver Whitecaps auf Thomas Müller. Der Ex-Bayern-Star geht mit einem 6:0-Sieg über Minnesota im Rücken in das Duell der beiden deutschen Stürmer, Müller erzielte nach seiner Einwechslung in der 78. Minute keinen Treffer.