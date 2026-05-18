Ein erneut überragender Lionel Messi führt Inter Miami zum nächsten Sieg in der MLS. Auch ein Deutscher trumpft auf.

Miami (dpa) - Fußball-Superstar Lionel Messi befindet sich wenige Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in glänzender Form. Angeführt vom achtmaligen Weltfußballer gewann Inter Miami sein Heimspiel in der nordamerikanischen Profiliga MLS gegen die Portland Timbers mit 2:0 (2:0). Für das Team aus Florida war es der dritte Sieg in Serie.

Messi erzielte den ersten Treffer selbst (31.) und bereitete das 2:0 durch German Berterame (42.) vor. In 13 Saisonspielen kommt der 38-Jährige damit bereits auf zwölf Tore und fünf Vorlagen. Miami liegt mit 28 Punkten auf Platz zwei der Eastern Conference, zwei Zähler hinter dem Nashville SC.

Mukhtar trifft dreifach für Nashville

Nashville gelang unterdessen dank einer Gala des früheren Bundesligaprofis Hany Mukhtar der nächste Sieg. Beim 3:2 (2:1) gegen den Los Angeles FC erzielte der gebürtige Berliner alle drei Treffer seines Teams. Der ehemalige Profi von Hertha BSC, der 2022 zum wertvollsten Spieler der MLS gekürt worden war, steht damit bei sechs Saisontreffern.