Fußball Mit Sané in der Startelf gegen die Schweiz

Schweiz - Deutschland
Startet mit der Nationalmannschaft ins WM-Jahr: Bundestrainer Julian Nagelsmann

Mit Leroy Sané und Kai Havertz startet die DFB-Elf heute gegen die Schweiz in das WM-Jahr. Bundestrainer Julian Nagelsmann will ein Team für das Turnier im Sommer einspielen.

Basel (dpa) - Mit Leroy Sané in der Startelf spielt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Abend (20.45 Uhr/RTL) im Basler St. Jakob-Park gegen die Schweiz. Der Offensivspieler von Galatasaray Istanbul wird von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der rechten Außenbahn aufgeboten.

Die offensive Mittelfeldreihe bilden zudem Serge Gnabry und Florian Wirtz hinter Kai Havertz. Der Angreifer vom FC Arsenal feiert wie von Nagelsmann angekündigt sein Comeback in der DFB-Auswahl nach 16 Monaten Verletzungsauszeit.

Zum Start ins WM-Jahr spielen Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und David Raum in der Abwehrkette vor Torwart Oliver Baumann. Im defensiven Mittelfeld setzt Nagelsmann auf Angelo Stiller und Leon Goretzka.

Die deutsche Startelf:

Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Goretzka, Stiller - Sané, Gnabry, Wirtz - Havertz

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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