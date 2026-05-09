Galatasaray feiert die 26. Meisterschaft – und der deutsche Nationalspieler Leroy Sané ist mittendrin. Der türkische Rekordmeister kann einen Spieltag vor dem Saisonende schon jubeln.

Istanbul (dpa) - Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat mit Galatasaray Istanbul seine erste Meisterschaft in der Türkei gewonnen. Der Club verteidigte durch ein glückliches 4:2 (0:1) gegen Antalyaspor den Titel vorzeitig. Stadtrivale und Verfolger Fenerbahce gewann zwar mit 3:0 (1:0) bei Konyaspor, hat aber vor dem letzten Spieltag vier Punkte Rückstand. Für den Rekordchampion Galatasaray ist es die 26. Meisterschaft.

Sané und Ex-Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan standen im Duell mit Antalyaspor in der Startelf, wurden aber zur zweiten Halbzeit ausgewechselt. Auch der frühere Kölner Ismail Jakobs gehörte zur Startformation.

Victor Osimhen mit seinen Treffern in der 66. Minute per Elfmeter sowie in der 88. Minute sorgte für die Entscheidung, ehe Kaan Ayhan (90.+5) noch das vierte Tor gelang. Zuvor hatte Soner Dikmen (45.+3/62.) Außenseiter Antalyaspor zweimal in Führung gebracht. Mario Lemina (56.) hatte für Galatasaray den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich besorgt.