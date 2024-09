Fußball-Regionalligist Viktoria macht es Turbine Potsdam schwer. Doch auf die Standards der Brandenburgerinnen ist Verlass.

Berlin (dpa) - Fußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat sich im DFB-Pokal bei Regionalligist Viktoria Berlin ins Achtelfinale gemüht. Die Brandenburgerinnen gewannen im Stadion Lichterfelde 2:0 (1:0).

Die Israelin Irena Kuznezov brachte Turbine in der 3. Minute nach einem Freistoß und etwas Verwirrung im Strafraum früh in Führung. Doch der ambitionierte Regionalligist ließ sich davon gar nicht verunsichern und war in Halbzeit eins das bessere Team. Zwei Tore der Gastgeberinnen zählten wegen Abseitsstellungen nicht.

Kräfte schwinden bei hohen Temperaturen

Im zweiten Durchgang wurde der Bundesligist dann besser. Bei mehr als 30 Grad fehlten bei Viktoria zunehmend die Kräfte. Auch das 2:0 fiel nach einem Standard. Von Mia Schmids Kopf landete der Ball nach einer Ecke im Tor (62. Minute).

In die Liga starteten die Brandenburgerinnen nach ihrem direkten Wiederaufstieg am vergangenen Wochenende mit einem knappen 0:2 gegen Meister Bayern München. Viktoria hat ihre ersten beiden Spiele in der Regionalliga Nordost gewonnen und will in dieser Spielzeit den angestrebten Aufstieg in Liga zwei schaffen.