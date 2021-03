Duisburg (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien am Abend in Duisburg mit Robin Gosens in der Startelf an.

Der linke Außenverteidiger von Atalanta Bergamo stand bei den vorangegangenen Siegen gegen Island und Rumänien wegen muskulärer Probleme nicht im Kader.

Zum dritten Mal auf der Ersatzbank sitzt Angreifer Timo Werner. Die Offensive besetzt wieder sein Chelsea-Kollege Kai Havertz mit den Münchnern Serge Gnabry und Leroy Sané. Bundestrainer Joachim Löw verändert seine Startelf neben Gosens nur auf einer weiteren Position. Im Tor steht Marc-André ter Stegen für Stammkeeper Manuel Neuer. Zum zweiten Mal nach dem 1:0 gegen Tschechien im vergangenen November in Leipzig führt Ilkay Gündogan das DFB-Team als Kapitän an.

Die deutsche Startelf:

ter Stegen - Can, Ginter, Rüdiger, Gosens - Goretzka, Kimmich, Gündogan - Havertz, Gnabry, Sané

