Leipzig (dpa) - Oliver Mintzlaff bleibt bis mindestens 2026 Vorsitzender der Geschäftsführung des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig.

Wie der Verein bekanntgab, wurde der zunächst bis 2024 laufende Kontrakt vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der 45-Jährige ist seit 2016 RB-Geschäftsführer und bereits seit 2014 Vorstandsvorsitzender. Unter seiner Regie stieg RB zunächst in die 2. Bundesliga auf, 2016 dann in die Erste Liga. Seitdem qualifizierte sich das Team viermal für die Champions League und einmal für die Europa League. In der Saison 2019/2020 erreichte RB das Champions-League-Halbfinale und stand zweimal im DFB-Pokal-Finale.