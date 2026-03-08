Ein Sieg im Derby - und Inter wäre die Meisterschaft in Italien wohl kaum mehr zu nehmen gewesen. Doch es kommt anders.

Mailand (dpa) - Inter Mailand hat durch eine Niederlage im Stadtderby eine frühzeitige Entscheidung in der italienischen Fußball-Meisterschaft verpasst. Der Spitzenreiter verlor 0:1 (0:1) gegen den Tabellenzweiten AC Mailand, der seinen Rückstand am 28. Spieltag damit zumindest auf sieben Punkte verkürzen konnte.

Nachdem der frühere Dortmunder Henrich Mchitarjan freistehend nur AC-Torhüter Mike Maignan anschoss, fiel kurz darauf auf der anderen Seite das Tor. Pervis Estupiñan überwand Inter-Torhüter Yann Sommer in der 35. Minute mit einem wuchtigen Linksschuss ins kurze Eck.

Diesen Vorsprung verteidigte Milan am Ende auch mit etwas Glück. In der hitzigen Schlussphase wurde auch noch Niclas Füllkrug beim Tabellenzweiten eingewechselt. Für Inter war es eine weitere sportliche Enttäuschung nach dem sensationellen Champions-League-Aus gegen FK Bodö/Glimt aus Norwegen.