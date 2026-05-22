Michael Carrick bleibt Trainer von Manchester United

Der Coach führt den Club aus der Krise in die Champions League. Das beeindruckt die Vereinsbosse so sehr, dass sie jetzt langfristig mit ihm planen.

Manchester (dpa) - Manchester United setzt langfristig auf Trainer Michael Carrick. Der englische Fußball-Rekordmeister verlängerte den Vertrag des 44-Jährigen bis 2028. Ursprünglich war Carrick nach der Trennung von Vorgänger Ruben Amorim nur bis zum Saisonende verpflichtet worden. Nach einer beeindruckenden Aufholjagd führte Carrick das Team bis auf Platz drei und damit in die Champions League.

«Wieder um die größten Titel mitspielen»

«Manchester United und unsere unglaublichen Fans verdienen es, wieder um die größten Titel mitzuspielen», sagte Carrick in einer Vereinsmitteilung. Sportdirektor Jason Wilcox lobte die Entwicklung unter dem früheren United-Profi und sprach von einer klaren Identifikation mit den Werten und der Geschichte des Clubs.

Nach seiner aktiven Zeit war Carrick Co-Trainer von José Mourinho Ole Gunnar Solskjær, bevor er knapp zwei Jahre den Zweitligisten FC Middlesbrough trainierte, mit dem er den angepeilten Aufstieg jedoch verpasste.

464 Pflichtspiele für Manchester United

Der ehemalige Abwehrspieler ist bereits eine Vereinsikone. Von 2006 bis 2018 spielte er selbst für United, absolvierte 464 Pflichtspiele und gewann unter anderem fünf Meisterschaften sowie die Champions League.

«Seit ich vor 20 Jahren hierherkam, habe ich die besondere Magie von Manchester United gespürt», sagte Carrick. «Die Verantwortung, diesen besonderen Club zu führen, erfüllt mich mit großem Stolz.»