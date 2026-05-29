Fußball Mexikos Präsidentin schenkt indigener Frau ihr WM-Ticket

Mexikos Präsidentin schenkt ihr WM-Ticket
Präsidentin Sheinbaum hatte für die WM-Eröffnungsfeier die Eintrittskarte Nr. 00001 erhalten.

Eintrittskarte Nr. 00001: Staatschefin Sheinbaum verzichtet auf die Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft. Nach einem Wettbewerb steht fest, wer ihr Ticket erhält.

Mexiko-Stadt (dpa) - Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum hat ihre Eintrittskarte für das Eröffnungsspiel der Fußball-WM am 11. Juni in Mexiko-Stadt an eine fußballbegeisterte indigene Frau verschenkt. Die 21-Jährige erhielt das begehrte Ticket Nr. 00001 für Reihe 1, Platz 1. Sheinbaum hatte zuvor angekündigt, beim WM-Anpfiff im Aztekenstadion nicht persönlich dabei zu sein, sondern sich die Eröffnungsfeier und das Spiel zwischen Mexiko und Südafrika bei einem Public Viewing auf dem Zócalo-Platz anzusehen.

Die Indigene Yolett Cervantes Cuaquehua aus dem östlichen Bundesstaat Veracruz war die Siegerin eines Wettbewerbs mit mehr als Tausend Teilnehmerinnen. Dabei sollten junge Frauen in einem Video ihr Talent im Umgang mit dem Ball zeigen. Barfuß und in traditioneller Kleidung stellte die Siegerin ihre Fähigkeiten auch auf der Pressekonferenz der Präsidentin zur Schau, nachdem sie den Preis erhalten hatte.

«Es ist sehr spannend, sich die Videos all der jungen Mädchen anzusehen», sagte Sheinbaum. Die Siegerin werde nicht nur sie, sondern ganz Mexiko bei der Eröffnungsfeier vertreten. Insgesamt wurden vier Eintrittskarten verschenkt. Zwei davon waren für das Eröffnungsspiel, die anderen für Spiele in den beiden weiteren mexikanischen Austragungsorten Monterrey und Guadalajara.

Mexikos Präsidentin schenkt ihr WM-Ticket
Yolett Cervantes Cuaquehua, eine 21-jährige fußballbegeisterte indigene Frau, war die Siegerin eines Wettbewerbs.
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Ihr Talent stellte die indigene Frau auch auf der Pressekonferenz der Präsidentin zur Schau.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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