Der WM-Co-Gastgeber Mexiko entscheidet das Vorbereitungsspiel gegen Australien mit 1:0 für sich. Johan Vásquez gelingt der Siegtreffer.

Pasadena (dpa) - Die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft hat ihr Vorbereitungsspiel vor der Weltmeisterschaft gegen Australien mit 1:0 (1:0) gewonnen. Im kalifornischen Pasadena gelang Johan Vásquez in der 28. Minute der Siegtreffer für den WM-Co-Gastgeber. Der Verteidiger vom CFC Genua aus Italien traf per Kopfball nach einem Eckstoß.

Mexiko wird am 11. Juni im Aztekenstadion die Weltmeisterschaft mit dem Spiel gegen Südkorea eröffnen, die Mexikaner treffen in der Gruppe A zudem auf Südafrika und Tschechien. Am Donnerstag absolviert Mexiko seinen letzten Test vor der WM gegen Serbien. Die Australier testen am kommenden Samstag gegen die Schweiz und spielen bei der WM als Erstes gegen die Türkei, in der Gruppe D treffen sie außerdem auf Co-Gastgeber USA und Paraguay.