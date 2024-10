Lionel Messis Gehalt bei Inter Miami ist kein Geheimnis, die Spielergewerkschaft veröffentlicht die Zahlen im Internet. Seit gestern ist klar: Er ist nicht nur sportlich in anderen Sphären unterwegs.

Miami (dpa) - Weltmeister Lionel Messi verdient bei seinem Club Inter Miami mehr als alle Fußballprofis von 22 der anderen 28 Mannschaften in der Major League Soccer zusammen. Der 37-Jährige kassiert beim Gewinner der MLS-Hauptrunde in dieser Saison ein garantiertes Einkommen von 20.446.667 US-Dollar (rund 18.892.925 Euro). Die Zahlen gehen aus einer von der Spielergewerkschaft veröffentlichten Übersicht hervor, in der Sponsoren-Zahlungen nicht berücksichtigt sind.

Marco Reus bekommt nach seinem Abschied von Borussia Dortmund bei Los Angeles Galaxy demnach ein garantiertes Gehalt in Höhe von 1.216.667 Dollar. Er verdient damit weniger als Marcel Hartel nach seinem Wechsel vom FC St. Pauli zu St. Louis City SC. Hartel kassiert ein garantiertes Einkommen von 2.183.113 Dollar.

Mit 41,7 Millionen US-Dollar ist der Kader von Miami im Unterhalt deutlich teurer als jeder andere der Liga. Danach folgen Toronto mit 31,8 Millionen und die beiden Teams aus Los Angeles. Der Galaxy-Kader kostet 22,1 Millionen Dollar, beim LAFC werden 22 Millionen an Gehältern gezahlt. Ansonsten verdienen die Profis nur noch in Nashville (21,9 Millionen Dollar) Cincinnati (21 Millionen) und Houston (20,5 Millionen) insgesamt mehr als Messi bei Miami.