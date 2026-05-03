Fußball Messi und Miami verlieren nach 3:0-Führung in MLS

Inter Miami - Orlando City
Stolperten nach 3:0-Führung: Lionel Messi und Inter Miami.

Seit dem Umzug ins neue Stadion hat Inter Miami mit Lionel Messi kein Heimspiel mehr gewonnen. Am 51. Geburtstag von Club-Besitzer David Beckham reicht nicht mal eine 3:0-Führung.

Miami (dpa) - Ein Tor und zwei Vorlagen von Lionel Messi, eine 3:0-Führung - und trotzdem hat Inter Miami Club-Besitzer David Beckham den 51. Geburtstag verhagelt. Im Florida-Duell mit Orlando City verlor Miami in der Major League Soccer 3:4 und wartet auch im vierten Anlauf auf den ersten Heimsieg im neuen Fußball-Stadion. Martin Ojeda traf dreifach für die Gäste und sorgte damit für den Ausgleich, Tyrese Spice erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer.

Messi hatte in der 33. Minute das 3:0 erzielt, nachdem er die beiden ersten Treffer Miamis bereits vorbereitet hatte. Doch die Niederlage nach zuvor elf ungeschlagenen Partien in Serie konnte der Weltmeister aus Argentinien in seinem 100. Spiel für Inter Miami nicht verhindern. Orlando hatte vor dem Sieg gegen Miami nur zwei der vorausgehenden 15 MLS-Partien gewonnen.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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