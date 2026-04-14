Vor vier Monaten führte Javier Mascherano Inter Miami noch zur Meisterschaft. Nun braucht Lionel Messi einen neuen Trainer.

Miami (dpa) - Lionel Messi braucht einen neuen Trainer. Javier Mascherano ist als Trainer von Inter Miami überraschend zurückgetreten. Das gab der Club aus der US-Fußballliga MLS bekannt und nannte persönliche Gründe für die Entscheidung des 41 Jahre alten Argentiniers. Vor vier Monaten hatte Mascherano Miami noch zur Meisterschaft geführt. Interimstrainer wird Sportdirektor Guillermo Hoyos.

Mascherano und Messi schon als Spieler Teamkollegen

«Ich möchte dem Club für das in mich gesetzte Vertrauen danken, jedem Mitarbeiter des Clubs, insbesondere aber den Spielern, die uns unvergessliche Momente beschert haben», sagte Mascherano. Der frühere Nationalspieler hatte den Job in Miami Anfang 2025 angetreten.

Mascherano spielte mit Messi beim FC Barcelona und in der Nationalmannschaft zusammen. Vor knapp zwei Wochen hatte Inter Miami sein neues Stadion in der Nähe des Flughafens eröffnet. In den ersten beiden Spielen in der neuen Arena gab es jeweils ein 2:2-Unentschieden.