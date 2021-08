Barcelona (dpa) - Weniger als zwei Wochen vor Beginn der spanischen Primera División ist die Zukunft von Fußball-Superstar Lionel Messi weiterhin ungewiss.

Der Präsident des FC Barcelona zeigte sich am Montagabend aber weiterhin zuversichtlich, dass der 34 Jahre alte Argentinier auch in der kommenden Saison beim katalanischen Verein, bei dem er über 20 Jahre lang unter Vertrag stand, auf Torejagd gehen wird. Messi wolle bei Barça bleiben, versicherte Joan Laporta im Camp Nou bei der Präsentation von Club-Profi Emerson Royal. Der Rechtsverteidiger kehrt nach zweieinhalb Jahren bei Betis Sevilla für neun Millionen Euro nach Barcelona zurück.

Messi ist seit dem Ablauf seines Vertrags am 30. Juni ohne Verein. „Wir werden im Rahmen der Möglichkeiten des Clubs alles tun, damit Messi bleibt“, erklärte Laporta und räumte ein: „Noch ist nicht alles unter Dach und Fach, aber wir machen Fortschritte.“

Nach spanischen Medienberichten haben Messi und der Club Mitte Juli ein Prinzipienabkommen erreicht. Man wolle einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen, der Profi werde auf 50 Prozent seiner bisherigen Bezüge verzichten, damit der Club die Auflagen der spanischen Profiliga erfüllen könne, hieß es. Dazu sagte Laporta, man wolle erreichen, „dass die Liga bei den Auflagen flexibler wird, damit man mehr Verstärkungen verpflichten kann“.

Messi hat unterdessen seinen Urlaub mit der Familie auf Ibiza fortgesetzt. Während sich der sechsmalige Weltfußballer ausruht und auf Instagram Urlaubsbilder postet, bereiten sich die Barça-Profis um Gerard Piqué und Antoine Griezmann nach einem 3:0 im Testspiel beim VfB Stuttgart in Donaueschingen weiter auf die neue Saison vor. Am Mittwoch steht das nächste Vorbereitungsspiel bei RB Salzburg auf dem Programm. Das erste Liga-Spiel ist am 15. August daheim gegen San Sebastián.

