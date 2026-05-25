Nach den Krawallen vor dem Turiner Derby gibt es acht Festnahmen und mehrere verhängte Stadionverbote. Ein schwer verletzter Juve-Fan liegt weiter auf der Intensivstation.

Turin (dpa) - Nach den Ausschreitungen vor dem Turiner Fußball-Derby hat die italienische Polizei acht Menschen festgenommen. Drei Fans von Juventus Turin seien bereits auf frischer Tat festgenommen worden, fünf weitere hätten nach der Auswertung von Drohnenaufnahmen identifiziert werden können, teilten die Behörden mit. Es wurden zudem mehrere Stadionverbote verhängt.

Bei den Krawallen am Sonntagabend war auch ein Mann schwer am Kopf verletzt worden. Der 36-Jährige wurde vermutlich durch eine Flasche getroffen. Der Juve-Anhänger musste bereits kurze Zeit später in einem Turiner Krankenhaus operiert werden und wurde auf der Intensivstation behandelt.

Mann weiter auf Intensivstation

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldete, ist sein Zustand stabil geblieben. Er liege weiterhin intubiert und unter Beobachtung auf der Intensivstation. Entwarnung wollen die Ärzte in der Klinik bisher nicht geben.

Das Lokalduell hatte nach den gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Fans und Ordnungskräften nicht pünktlich angepfiffen werden können. Mit rund einer Stunde Verspätung traten die beiden Turiner Mannschaften im Stadio Olimpico gegeneinander an. Am Ende trennten sich der FC Turin und Juve 2:2 (0:1). Juve verpasste somit am letzten Spieltag die Champions-League-Teilnahme.