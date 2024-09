Im März jubelt Deutschland über einen Sieg im EM-Test gegen Holland. Der Fußball-Klassiker liefert auch in den vergangenen Jahren Höhepunkte und Tiefschläge. Julian Nagelsmann denkt vor allem an 1990.

Amsterdam (dpa) - Deutschland gegen Holland. Das ist seit Jahrzehnten ein Fußball-Klassiker unter besonderen Bedingungen. Ausgangspunkt für die große Rivalität war der deutsche 2:1-Sieg im WM-Finale 1974. Die Niederländer um «König» Johan Cruyff fühlten sich von den Deutschen um «Kaiser» Franz Beckenbauer um einen logischen Titel gebracht.

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist das 2:1 im WM-Achtelfinale mit der Spuck-Attacke von Frank Rijkaard gegen Rudi Völler in besonderer Erinnerung.

Zudem: WM 1978, EM 1980, EM 1988, EM 1992, EM 2004, EM 2012. Es gab so viele Duelle der großen Emotionen. Vor der Partie in der Nations League heute (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam zeigt auch ein Rückblick auf die jüngere Fußball-Geschichte die Brisanz.

In Amsterdam erlebte die DFB-Elf kurz nach dem WM-Scheitern 2018 eine weitere Demütigung. Foto: Ina Fassbender/dpa

13.10.2018: Nations League, Amsterdam, Niederlande - Deutschland 3:0

Die DFB-Elf will sich nach dem frühen WM-Aus in Russland neu sortieren. Doch Oranje zeigt schonungslos die Grenzen auf. Die drei Tor-Klatschen vom Erzrivalen tun Bundestrainer Joachim Löw richtig weh.

Für Thomas Müller lieferte sein 100. Länderspiel kein Grund zur Freude. Foto: Federico Gambarini/dpa

19.11.2018: Nations League, Gelsenkirchen, Deutschland - Niederlande 2:2

Deutschland steht als sportlicher Absteiger aus der besten Nations-League-Gruppe schon fest. Im 100. Länderspiel von Thomas Müller wird eine 2:0-Führung spät hergeschenkt. Löw zieht Konsequenzen und sortiert später die Ex-Weltmeister Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng aus.

Der bislang letzte Sieg in den Niederlanden gelang in der EM-Qualifikation 2019. Foto: Federico Gambarini/dpa

24.3.2019: EM-Qualifikation, Amsterdam, Niederlande - Deutschland 2:3

Löws Maßnahmen scheinen zu greifen. Mit den Stürmern Serge Gnabry, Leroy Sané und Timo Werner gelingt der bislang letzte Sieg in Holland. Es ist eine vage Hoffnung auf ein Ende der sportlichen Misere mit jungen, frischen Typen.

Jonathan Tah unterlief gegen Holland ein Eigentor. Foto: Robert Michael/dpa

6.9.2019: EM-Qualifikation, Hamburg, Deutschland - Niederlande 2:4

Die EM-Qualifikation läuft ordentlich. Doch wie fragil das ganze Gebilde ist, macht das Rückspiel gegen die Elftal deutlich. Durch ein spätes Gegentor wird auch noch der direkte Vergleich in der Ausscheidungsrunde hergegeben.

Nach dem Testspiel überrascht Oranje-Coach Louis van Gaal. Er habe einen positiven Corona-Test. Foto: Federico Gambarini/dpa

29.3.2022: Testspiel, Amsterdam, Niederlande - Deutschland 1:1

Die DFB-Elf bleibt nach einer perfekten WM-Qualifikation auch im neunten Spiel unter Hansi Flick als Bundestrainer ungeschlagen. Startrekord ausgebaut. Thomas Müller trifft. Alles scheint bereitet für die Rückkehr in die Weltspitze. Ein Trugschluss wie sich am Jahresende in Katar herausstellt.

Ein Handschlag als EM-Versprechen. Gegen Holland gab es einen Test-Sieg. Foto: Tom Weller/dpa

26.3.2023: Testspiel, Frankfurt, Deutschland - Niederlande 2:1

Kurz vor der Heim-EM wirken die radikalen Personalmaßnahmen von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Nach dem 2:0 in Frankreich gelingt der nächste Sieg in einem großen Spiel. Niclas Füllkrug köpft spät das 2:1. Fußball-Deutschland ist endlich wieder «völlig losgelöst».