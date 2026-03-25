Kylian Mbappé musste wegen Knieschmerzen wochenlang pausieren. Ein ebenso peinliches wie folgenschweres Missverständnis verzögerte laut Medien wohl seine Genesung.

Madrid (dpa) - Die Ärzte des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid sollen den an Schmerzen leidenden Starstürmer Kylian Mbappé laut Medienberichten im Dezember am falschen Knie untersucht haben. Die Zeitung «El País» und das Fachblatt «Marca» schrieben, sie hätten die Enthüllung des französischen Senders «RMC Sport» zweifelsfrei bestätigt.

«El País» schrieb, die daraus resultierende Fehldiagnose habe Mbappés Knieverletzung «verschärft und die Genesung verzögert». Der französische Nationalstürmer schäume vor Wut, hieß es unterdessen in «Marca». Beim nächsten Champions-League-Gegner des FC Bayern München habe der Fehler der medizinischen Abteilung Chaos ausgelöst, versichert das Blatt.

Der französische Journalist Daniel Riolo hatte am Dienstag in der «RMC»-Sendung «After Foot» erklärt, die Ärzte der «Königlichen» hätten sich schlichtweg am Knie geirrt und deshalb eine falsche Diagnose erstellt. «Eine Kernspintomographie wurde an seinem rechten Bein durchgeführt, obwohl er am linken Bein Schmerzen hatte», hieß es. Das habe den Kapitän der Équipe de France «gehörig auf die Palme gebracht», als er davon erfahren habe.

In Paris fand Mbappé «die richtige Lösung»

Eine Stellungnahme zu diesen Aussagen gaben die verschiedenen Beteiligten zunächst nicht ab. Mbappé, der sich am 7. Dezember bei der Heimpleite Reals gegen Celta de Vigo (0:2) verletzt hatte, sagte am Montag auf eine Frage nach seiner Verletzung: «Ich hatte das Glück, in Paris die richtige Lösung zu finden.» Er sei in dieser Zeit «nicht der glücklichste Spieler der Welt» gewesen.

«El País» schrieb, man habe den Fehler der Real-Ärzte «über direkt beteiligte Quellen» bestätigt. Die renommierte Zeitung betonte: «Die von uns im Verein konsultierten Quellen haben dies nicht dementiert.»

Mbappé wurde in Paris vom Arzt Bertrand Sonnery-Cottet behandelt und sei nun zu «100 Prozent fit», sagte Riolo. Der 27-Jährige war nach längerer Pause bei Real bei den Siegen bei Manchester City (2:1) am 17. März sowie am Sonntag gegen Atlético Madrid (3:2) eingewechselt worden und spürte keine Probleme. Es wird daher erwartet, dass er bei den WM-Testspielen der französischen Nationalmannschaft am Donnerstag in Boston gegen Brasilien sowie am Sonntag in Landover bei Washington gegen Kolumbien zum Einsatz kommt.