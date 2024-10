Alisson Becker ist Stammkeeper in Liverpool. Doch eine Verletzung bremst den Brasilianer aus. Die Reds müssen wohl länger auf ihn verzichten.

Liverpool (dpa) - FC Liverpools Torhüter Alisson Becker fällt laut englischen Medienberichten voraussichtlich bis mindestens Mitte November wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Der brasilianische Fußball-Nationalspieler hatte beim 1:0-Sieg gegen Crystal Palace am vergangenen Samstag in der 79. Minute verletzt den Platz verlassen. Sollte sich die Diagnose bestätigen, würde der 32-Jährige den Reds wohl auch in den Champions-League-Partien gegen RB Leipzig (23. Oktober) und gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen (5. November) fehlen.