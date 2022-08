Fußball-Nationalspieler Thilo Kehrer steht kurz vor einem Wechsel zum englischen Premier-League-Club West Ham United.

London (dpa) - Nach Sky-Informationen haben sich die Hammers und Kehrers aktueller Arbeitgeber Paris Saint-Germain auf eine Ablöse geeinigt, sie soll bis zu 16 Millionen Euro betragen. Auch der Spieler soll trotz anderer Angebote zu einem Wechsel zum aktuell noch punktlosen Tabellenvorletzten tendieren.

Kehrer spielt unter dem neuen PSG-Trainer Christophe Galtier genau wie Nationalmannschafts-Kollege Julian Draxler keine Rolle mehr. Beide wurden zuletzt nicht in den Star-Kader berufen. Laut der Zeitung „L'Équipe“ soll der Club ihnen und anderen Aussortierten klargemacht haben, dass sie notfalls in der zweiten Mannschaft eingesetzt würden, sollten sie bis zum Transferschluss in zwei Wochen keinen neuen Verein gefunden haben.

An Kehrer sollen auch andere Vereine wie der FC Sevilla und Atlético Madrid Interesse gezeigt haben. Der vielseitig einsetzbare Defensivspieler war 2018 für rund 37 Millionen Euro von Schalke 04 nach Paris gewechselt. Sein Vertrag beim französischen Meister läuft im kommenden Sommer aus.