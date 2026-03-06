Zwei Herzen, eine Wahl: Paul Wanner stand 2025 noch mit Deutschlands U21 im EM-Finale. Jetzt erklärt er, wie Familie, Gespräche und ein Angebot von ÖFB-Coach Rangnick ihn zum Wechsel bewegt haben.

Eindhoven (dpa) - Der ehemalige Bundesliga-Profi Paul Wanner hat sich mehreren Medienberichten zufolge gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und für Österreich entschieden. Seinen Entschluss habe der 20-Jährige nach Angaben der «Bild»-Zeitung Bundestrainer Julian Nagelsmann und U21-Coach Antonio Di Salvo in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt.

«Diese Entscheidung war wohl die schwierigste meiner Karriere. Denn durch meine Eltern, meine Erziehung und die verschiedenen Stationen meiner Laufbahn habe ich im Grunde zwei Herzen in der Brust», sagte Wanner in einem Sky-Interview. «Ich fühle mich unglaublich geehrt, dass zwei Verbände versucht haben, mich für ihre Nationalmannschaft zu gewinnen. Der Austausch mit dem Österreichischen Fußball-Bund läuft schon länger, und mit Ralf Rangnick und seinem Trainerstab führe ich seit langem einen sehr offenen und ehrlichen Dialog.»

Über München, Heidenheim und Elversberg nach Eindhoven

Wanner, der nach seinen Stationen beim FC Bayern München, dem 1. FC Heidenheim und der SV Elversberg seit dem vergangenen Sommer bei der PSV Eindhoven in den Niederlanden spielt, durchlief alle U-Nationalmannschaften Deutschlands. Zuletzt trug der gebürtige Österreicher neunmal das Trikot der U21-Auswahl.

Für Eindhoven kommt er in 25 Pflichtspielen auf vier Treffer und drei Vorlagen. Auch aufgrund dieser Werte soll ÖFB-Coach Rangnick Wanner einen Stammplatz bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko in Aussicht gestellt haben. Womöglich wird er für das Testspiel gegen Ghana am 27. März erstmals nominiert.

«Ich bin Antonio Di Salvo, Julian Nagelsmann und dem gesamten Deutschen Fußball-Bund besonders dankbar: Alle Gespräche verliefen fair und auf Augenhöhe, ohne jeglichen Druck», so Wanner weiter. «Es gab nie irgendwelche Garantien. Es geht einfach um mein Gefühl. Ich habe es sehr genossen, Teil der deutschen Jugendnationalmannschaften zu sein. Aber jetzt, nach der endgültigen Entscheidung und vielen Gesprächen mit meiner Familie, bin ich zu dem Gefühl und der Erkenntnis gelangt: Ich möchte für Österreich spielen.»