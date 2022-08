Nach dem Schalker Innenverteidiger Malick Thiaw will der italienische Meister AC Mailand offenbar noch einen weiteren Spieler aus der Fußball-Bundesliga verpflichten.

Wolfsburg (dpa) - Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verhandelt der neunmalige Europapokal-Sieger aktuell mit dem VfL Wolfsburg über eine Ausleihe des belgischen Mittelfeldspielers Aster Vranckx. Der 19-Jährige war erst vor einem Jahr vom KV Mechelen nach Wolfsburg gewechselt, spielt unter dem neuen Trainer Niko Kovac aber sportlich keine Rolle mehr.

Laut italienischen Medien wollen sich beide Clubs auf ein einjähriges Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption einigen. Parallel sollen die Mailänder an diesem Montag in Italien mit den Beratern von Vranckx verhandeln. An dem Belgier ist auch der Ligakonkurrent Atalanta Bergamo interessiert.