Der irische Fußball-Nationalspieler James McClean hat öffentlich gemacht, dass er Autist ist. «Es war ein langer Weg und jetzt, da ich die Diagnose habe, ist es an der Zeit, sie mitzuteilen», schrieb der 33-Jährige in einer Instagram-Story. Er betonte in seiner Erklärung, dass er mit der Diagnose an die Öffentlichkeit ging, um seine autistische Tochter zu unterstützen.

Berlin (dpa) - «Wie ihr alle wisst, ist meine Tochter Willow-Ivy autistisch. Die letzten vier Jahre haben ihr Leben auf wunderbare Art und Weise verändert, aber auch sehr schwierig für mich als ihr Vater gemacht, da ich ihr dabei zusehen musste, wie sie so viele Hindernisse in ihrem Leben überwindet und lernt, mit den Herausforderungen umzugehen, denen sie täglich gegenübersteht», schrieb der Mittelfeldspieler von Wigan Athletic. Je mehr seine Frau und er über Autismus gelernt hätten, «desto mehr erkannten wir, dass ich Willow in vielerlei Hinsicht ähnlicher bin, als wir dachten. Ich sehe so viele kleine Züge bei ihr, die ich auch bei mir selbst sehe», schrieb McClean. Er habe sich dann einer Untersuchung unterzogen, an deren Ende die Diagnose Autismus stand.

«Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, dies öffentlich zu machen, da ich es für Willow-Ivy getan habe, um sie wissen zu lassen, dass ich sie verstehe und dass Autismus sie nicht davon abhalten wird und sollte, ihre Ziele und Träume zu erreichen.»