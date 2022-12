Frankreichs Superstar Kylian Mbappé trifft im WM-Endspiel gegen Argentinien dreimal. Mit 23 Jahren holt er Rekord um Rekord - und ist nach dem Finale doch untröstlich.

Lusail (dpa) - Frankreichs Präsident klopfte Kylian Mbappé auf die Schulter und sprach ihm Trost zu, doch Frankreichs Superstar starrte weiter mit leerem Blick in den Nachthimmel über dem Lusail Stadion.

Der Offensivspieler war mit seinen drei Treffern im WM-Endspiel gegen Argentinien einer der Spieler des Spiels, und doch verpasste er mit der Équipe Tricolore durch das 2:4 im Elfmeterschießen seinen zweiten WM-Titel. Die Trophäe für den besten Torschützen der WM in Katar mit acht Treffern war da nur ein schwacher Trost.

Die Glückwünsche von Weltverbands-Präsident Gianni Infantino und den anderen Offiziellen um Macron nahm Mbappé mit versteinerter Miene entgegen. Ganz allein und etwas verloren schritt er über das große Siegerpodest, den goldenen Schuh in der Hand, um dann für das obligatorische Foto zu posieren. „Die Blauen haben uns träumen lassen“, schrieb Macron auf Twitter.

Mbappé war dennoch untröstlich. Minutenlang stand er nach dem Elfmeterschießen enttäuscht und frustriert auf dem Rasen, wischte sich immer wieder durch das Gesicht. Später setzte er sich auf die Ersatzbank, das Trikot über das Gesicht gezogen, um die feiernden Argentinier um Lionel Messi nicht sehen zu müssen. Weder Trainer Didier Deschamps noch seine Teamkollegen konnten den Stürmer von Paris Saint-Germain aufmuntern.

Rekord e sind in greifbarer Nähe

In seinem zweiten WM-Finale hatte Mbappé wie die gesamte französische Mannschaft zunächst schwer ins Spiel gefunden, drehte dann aber umso mehr auf. Mit einem Foulelfmeter in der 80. Minute, einem traumhaften Seitfallzieher (81.) und einem Handelfmeter (118.) erzielte er alle drei Tore Frankreichs im Endspiel und rettete die Équipe Tricolore zunächst in die Verlängerung und dann noch ins Elfmeterschießen.

Er ist erst der zweite Spieler nach dem Engländer Geoff Hurst im WM-Finale 1966, dem ein Dreierpack in einem WM-Endspiel gelungen ist. Insgesamt kommt er nun auf vier Treffer in WM-Endspielen, schon im Finale 2018 hatte er beim 4:2 gegen Kroatien ein Tor erzielt. Vier Tore in Finalbegegnungen einer WM waren zuvor noch keinem Spieler gelungen. Mit gerade einmal 23 Jahren kommt Mbappé nun zudem bereits auf zwölf WM-Tore. Der Rekord des früheren deutschen Nationalstürmers Miroslav Klose mit 16 Treffern ist schon jetzt in Reichweite für Mbappé.