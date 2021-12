Dubai (dpa) - Kylian Mbappé will vor einem möglichen Wechsel zu Real Madrid erst noch mit Paris Saint-Germain groß abräumen.

In diesem Winter-Transferfenster strebt der Fußball-Weltmeister aus Frankreich jedenfalls keinen Weggang von PSG an. Er sei sich hundertprozentig sicher, die Saison mit Paris zu Ende zu spielen, sagte der 23 Jahre alte Angreifer in einem Interview, das der Sender CNN in Dubai mit ihm führte. „Ich bin froh, dass ich geblieben bin, es ist auch meine Stadt“, sagte Mbappé mit Blick auf seine PSG-Karriere und betonte: „Ich möchte in dieser Saison alles gewinnen.“

Auch und vor allem die Champions League, in der es im Achtelfinale zum Kracher zwischen PSG und Real kommt. Die Madrilenen hatten im vergangenen Sommer dem Vernehmen nach 170 Millionen Euro geboten, um Mbappé vor Ablauf dessen Vertrages im kommenden Sommer in die spanische Hauptstadt zu holen. Das einzige, was er im Kopf habe, sei Madrid im Februar und März zu schlagen, sagte Mbappé in dem Interview auf die Frage, ob er nächste Saison für Real spielen werde.