Kylian Mbappé verpasst Frankreichs jüngstes Nations-League-Spiel. Nun kehrt er mit einem Erfolgserlebnis für seinen Club Real Madrid auf den Fußballplatz zurück.

Vigo (dpa) - Kylian Mbappé ist nach seiner Verletzung und juristischem Wirbel mit einem Torerfolg auf die Fußball-Bühne zurückgekehrt. Der 25 Jahre Stürmer-Star erzielte beim 2:1 (1:0)-Erfolg seines Clubs Real Madrid in der spanischen Fußball-Meisterschaft bei Celta Vigo den Treffer zum 1:0 in der 20. Minute. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Williot Swendberg (51.) sorgte Vinicius Junior in der 66. Minute für den Erfolg. Dadurch zog Real vor dem Champions-League-Duell am Dienstag (21.00 Uhr) gegen Borussia Dortmund vorerst nach Punkten mit Spitzenreiter FC Barcelona gleich.

Wegen einer Fußverletzung hatte der Weltmeister von 2018 die jüngsten Nations-League-Spiele von Frankreich in Brüssel gegen Belgien (2:1) und in Budapest gegen Israel (4:1) verpasst. Stattdessen war er privat nach Schweden gereist. Anschließend sah sich der Auswahlkapitän mit Medienberichten über Ermittlungen zu einer dortigen Vergewaltigung in Schweden konfrontiert, gegen die er sich zur Wehr setzte. «Er weiß, dass er sich absolut nichts vorzuwerfen hat», sagte seine Anwältin Marie-Alix Canu-Bernard dem Sender TF1.

Vergewaltigungsvorwürfe stehen im Raum

«Kylian ist unbeirrt. Er weiß, was er getan hat, und vor allem, was er nicht getan hat. Er ist sehr ruhig», sagte Canu-Bernard der Zeitung «Le Parisien». Man werde Anzeige wegen Verleumdung oder Vorbringen einer ausgedachten Straftat einreichen.

Die Stockholmer Polizei wollte den Fall auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur weder bestätigen noch dementieren. Die zuständige Staatsanwältin Marina Chirakova teilte unter Verweis auf Medienberichte zu der mutmaßlichen Vergewaltigung mit, dass eine Vergewaltigungsanzeige bei der Polizei eingegangen sei. Der Vorfall habe sich in einem Hotel im Zentrum von Stockholm ereignet. Gegen welche Person sich die Anzeige richtet, wollte die Staatsanwaltschaft auf dpa-Anfrage nicht sagen.