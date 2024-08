Lange ist Kylian Mbappé noch nicht bei Real Madrid. An diesem Mittwochabend könnte der Superstar aber gleich seinen ersten Titel im Trikot der Königlichen gewinnen.

Warschau (dpa) - Fußball-Superstar Kylian Mbappé wird aller Voraussicht nach heute im UEFA-Supercup sein Pflichtspieldebüt für Real Madrid feiern. «Er kam in guter Verfassung an und hat sich sehr gut an das Team angepasst», sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti vor der Partie am Abend (21.00 Uhr, Sat.1 und DAZN) gegen den italienischen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo in Warschau. «Er könnte spielen, ja.»

Der 25 Jahre alte Mbappé war vor knapp einen Monat bei den Königlichen vorgestellt worden. Er kam von ablösefrei von Paris Saint-Germain und unterschrieb bei den Königlichen einen Vertrag bis 2029. Mit dem Weltmeister von 2018 verbinden die Fans des Champions-League-Siegers die Hoffnung auf eine titelreiche Zukunft.

Der Franzose ist Teil einer Weltklasse-Offensive. Foto: Leszek Szymanski/dpa

Bei der US-Tour von Real Madrid zur Vorbereitung auf die neue Saison hatte Mbappé wegen seines Urlaubs nach der EM im Sommer in Deutschland noch gefehlt. Mit dem Franzosen, dem Brasilianer Vinícius Júnior und unter anderem dem früheren Dortmunder Jude Bellingham ist Real in der Offensive Weltkasse besetzt. «Ein großes Problem», scherzte Ancelotti. Darüber nachzudenken, wer spielt, habe seine Ferien ruiniert.

«Es gibt keine Probleme für uns, weil es so viele Spiele gibt», sagte der Italiener. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich 70 Spiele lang auf dieselben elf Spieler setzen muss.» Im ersten Pflichtspiel der Saison könnte Ancelotti gleich den nächsten Titel mit Real gewinnen. Bislang letzter deutscher Sieger der Partie des Champions-League-Gewinners gegen den Gewinner der Europa League war 2020 der FC Bayern.