Berlin (dpa) - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht gleich mehrere Vereine in der am 13. August starteten Bundesliga-Saison in der Breite besser besetzt als Titelverteidiger FC Bayern München.

„Die beste erste Elf hat der FC Bayern. Den besten Kader RB Leipzig“, sagte der 60 Jahre alte Rekord-Fußballnationalspieler der „Sport Bild“. Die Sachsen könnten „in Krisenphasen - bei Verletzungen, Sperren, Überbelastung - meiner Meinung nach am besten reagieren. Das heißt nicht, dass der beste Kader Meister wird, aber der FC Bayern muss hoffen, dass man von gewissen Dingen verschont bleibt.“

Auch „definitiv“ Borussia Dortmund sowie Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach sehe er abseits der ersten Mannschaft „besser aufgestellt“. Mit Blick auf die Veränderungen im Münchner Kader sei es für ihn „logisch“, dass sich der FC Bayern zunächst „neu erfinden“ müsse. Dennoch: „Die erste Elf plus die Nummer zwölf bis 15 (der Spieler) könnte die Champions League gewinnen“, sagte Matthäus. Die Münchner eröffnen die Saison am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) in Gladbach.

Die zehnte Meisterschaft der Bayern in Serie können nach Ansicht des Sky-Experten der BVB und Leipzig verhindern. „Leipzig hat mit (Ibrahima) Konaté und (Dayot) Upamecano zwei wichtige Spieler in der Defensive verloren, der BVB mit (Jadon) Sancho einen wichtigen Offensivspieler“, sagte Matthäus. „In beiden Vereinen scheint mir das Gesamtgebilde aber besser gewachsen zu sein als beim FC Bayern. Ich gehe davon aus, dass es ein scharfer Dreikampf an der Spitze wird. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen: Leipzig wird für Bayern noch gefährlicher als Dortmund.“

© dpa-infocom, dpa:210811-99-799704/2