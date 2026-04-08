Lothar Matthäus sieht keine Chance auf eine Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Team. Auch wenn er ihn dort gerne sehen würde. Darum wird der Bundestrainer das Thema aus seiner Sicht nicht aufmachen.

Berlin (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann wird nach Ansicht von Lothar Matthäus gut zwei Monate vor der Fußball-WM keine Torwartdebatte um Manuel Neuer befeuern. «Julian Nagelsmann wird diese Tür nicht aufmachen. Und auch darum bleiben Manuels Rücktrittsworte in Stein gemeißelt», sagte Matthäus der «Bild».

Neuer (40) hatte beim 2:1 des FC Bayern München in der Champions League bei Real Madrid am Dienstagabend mit zahlreichen Glanzparaden nicht nur die Königlichen entnervt, sondern für nationale und internationale Begeisterung gesorgt. Auch Matthäus lobte den Ex-Nationalmannschaftskapitän, der nach dem Viertelfinal-Hinspiel zum «Man of the Match» gewählt wurde.

Matthäus: Neuer gehört in die Nationalmannschaft

«Dieser Neuer ist Weltklasse, gehört in die Nationalmannschaft. Ich hoffe, dass Nagelsmann das Spiel sieht», hatte Matthäus bei Sky Austria gesagt. Doch zugleich geht der Rekordnationalspieler nicht von einem DFB-Comeback Neuers aus. «Ich würde tatsächlich gerne einen Manuel Neuer in dieser Form bei der WM sehen. Aber ich weiß auch, dass das nicht passieren wird», sagte Matthäus der «Bild».

Erst am Wochenende hatte Sky-Experte Matthäus gesagt, dass das Tischtuch zwischen Neuer und seinem früheren Bayern-Coach Nagelsmann «so zerschnitten» sei, «das kann der beste Schneider nicht mehr zusammennähen». Neuer selbst schließt eine Rückkehr in die Nationalelf kategorisch aus.

Ex-Profi Benedikt Höwedes (38) würde sich über eine Rückkehr Neuers in die DFB-Elf freuen. «Ich habe dazu eine klare Meinung: Es müssen die besten Spieler zur WM, und Manu ist mit Abstand der beste Torhüter der Welt», sagte Höwedes, der mit Neuer 2014 in Rio de Janeiro Weltmeister wurde, im Gespräch mit «t-online».

Neuer sei für ihn mit Abstand der beste Torwart, den es je gegeben habe. «Aber es ist eine Entscheidung, die er selbst getroffen und Nachfragen klar dementiert hat. Aber aus meiner Sicht musst du ihn mitnehmen.»