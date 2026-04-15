Lothar Matthäus schwärmt vom Teamgeist der Bayern – warum er die Münchner als Titelfavoriten sieht und was gegen Real Madrid passieren müsste, damit es doch noch schiefgeht.

München (dpa) - Für Lothar Matthäus führt der Titel in der Champions League nur über den FC Bayern München. «Dieser Zusammenhalt auf dem Platz, diese Freude, die sie miteinander haben - ich sehe Bayern München als Favorit, auch gegen Paris und auf den Titel», sagte der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler. Dies hätte er bei den Bayern schon lange nicht mehr so gesehen.

Die Münchner empfangen heute Abend (21.00 Uhr/DAZN) Real Madrid zum Viertelfinal-Rückspiel. Das erste Duell hatte der deutsche Meister 2:1 gewonnen, profitierte dabei von einem stark haltenden Manuel Neuer. Laut Matthäus werden die Bayern nicht gegen Real ausscheiden: «Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, eine Rote Karte oder Eigentore», dann ziehe Bayern ins Halbfinale gegen Paris Saint-Germain ein.

Titelverteidiger Paris hatte sich am Dienstagabend beim FC Liverpool durchgesetzt. Im zweiten Halbfinale stehen sich Atlético Madrid und der Sieger der Paarung FC Arsenal gegen Sporting Lissabon gegenüber.