Fußball Matthäus: FC Bayern Favorit auf Champions-League-Titel

Lothar Matthäus
Laut Lothar Matthäus wird der FC Bayern keine Probleme mit Real Madrid haben. (Archivbild)

Lothar Matthäus schwärmt vom Teamgeist der Bayern – warum er die Münchner als Titelfavoriten sieht und was gegen Real Madrid passieren müsste, damit es doch noch schiefgeht.

München (dpa) - Für Lothar Matthäus führt der Titel in der Champions League nur über den FC Bayern München. «Dieser Zusammenhalt auf dem Platz, diese Freude, die sie miteinander haben - ich sehe Bayern München als Favorit, auch gegen Paris und auf den Titel», sagte der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler. Dies hätte er bei den Bayern schon lange nicht mehr so gesehen.

Die Münchner empfangen heute Abend (21.00 Uhr/DAZN) Real Madrid zum Viertelfinal-Rückspiel. Das erste Duell hatte der deutsche Meister 2:1 gewonnen, profitierte dabei von einem stark haltenden Manuel Neuer. Laut Matthäus werden die Bayern nicht gegen Real ausscheiden: «Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, eine Rote Karte oder Eigentore», dann ziehe Bayern ins Halbfinale gegen Paris Saint-Germain ein.

Titelverteidiger Paris hatte sich am Dienstagabend beim FC Liverpool durchgesetzt. Im zweiten Halbfinale stehen sich Atlético Madrid und der Sieger der Paarung FC Arsenal gegen Sporting Lissabon gegenüber.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
FC Bayern München Champions League Paris Real Madrid Alle Themen
x