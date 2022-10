Manchester City hat vorübergehend die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Der englische Fußball-Meister siegte bei Leicester City mit 1:0 (0:0).

Leicester (dpa) - Das Siegtor für die Gäste erzielte der frühere Wolfsburger Kevin de Bruyne per direktem Freistoß in der 49. Minute. City-Trainer Pep Guardiola musste erstmals in der Premier League auf Stürmerstar Erling Haaland verzichten. Der 22-Jährige hatte am Dienstag im Champions-League-Spiel bei seinem Ex-Club Borussia Dortmund einen Schlag auf den Fuß bekommen.

Mit nun 29 Punkten nach zwölf Spielen führt Manchester City die Tabelle an, kann am Sonntag aber wieder vom FC Arsenal (27) überholt werden. Die Nordlondoner empfangen Aufsteiger Nottingham Forest (15.00 Uhr/Sky).