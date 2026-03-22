In der Premier League liegt der FC Arsenal deutlich vorn. In einem Pokal-Finale in Wembley aber lässt der Club aus London Federn.

London (dpa) - Der FC Arsenal und Kai Havertz haben einen Titelgewinn im englischen Liga-Pokal verpasst. Der deutsche Fußball-Nationalspieler unterlag mit den Gunners im Finale von Wembley Manchester City mit 0:2 (0:0). Ein Fehler von Torwart Kepa leitete den Sieg für City ein. Es war der fünfte League-Cup-Titel unter Chefcoach Pep Guardiola.

Kepa stand anstelle seines spanischen Landsmanns David Raya zwischen den Pfosten und ließ in der 60. Minute den Ball bei einer Flanke von Rayan Cherki durch die Hände flutschen. Nico O'Reilly nutzte das zum 1:0 und erhöhte nur vier Minuten später erneut per Kopf auf 2:0.

Havertz vergibt Chance zur Führung

Im Duell zwischen dem Premier-League-Spitzenreiter aus Nord-London und dem Verfolger aus Manchester enttäuschte Arsenal über weiter Strecken. In einer etwas ereignislosen ersten Halbzeit scheiterte Havertz ebenso wie Kapitän Bukayo Saka mit seinem Nachschuss an City-Torwart James Trafford (7.). Stürmerstar Erling Haaland verpasste zweimal mit einem Kopfball die Führung für Manchester.

Fünf Tage nach dem 2:0 gegen Bayer Leverkusen in der Champions League tat sich Arsenal lange schwer. Dabei war die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta mit 14 ungeschlagenen Spielen in die Partie gegangen. Vor den Augen von Englands Nationalcoach Thomas Tuchel erhöhte City den Druck und wurde belohnt.

Mit ausgiebigen Freudensprüngen feierte Guardiola die Führung. ManCity hatte im März zuvor nur eines seiner fünf Pflichtspiele gewonnen und war in der Königsklasse gegen Real Madrid ausgeschieden. Kurz vor Schluss lenkte Trafford einen Kopfball von Viktor Gyökeres noch an die Latte.