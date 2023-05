Im ersten Ligaspiel nach dem Gewinn der englischen Fußball-Meisterschaft ist Manchester City nicht über Unentschieden hinaus gekommen.

Brighton and Hove (dpa) - Beim 1:1 (1:1) bei Brighton & Hove Albion mit dem deutschen Kapitän Pascal Groß traf Phil Foden (25. Minute) traf nach Vorlage von Torjäger Erling Haaland zur Führung für den Meister. Julio Enciso (38.) gelang aus über 20 Metern ein Traumtor in den Winkel zum Ausgleich. Durch den Punkt sicherten sich die Gastgeber Tabellenplatz sechs in der Premier League und damit die Qualifikation für die Europa League.