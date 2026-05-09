Gegen den FC Brentford muss Man City lange zittern, siegt am Ende aber hoch verdient. Am Sonntag blickt das Team von Pep Guardiola gespannt nach London.

Manchester (dpa) - Manchester City hat im engen Titelrennen der englischen Premier League einen Pflichtsieg eingefahren und den FC Brentford mit 3:0 (0:0) geschlagen. Jeremy Doku (60. Minute), Erling Haaland (75.) und Omar Marmoush (90.+2) schossen die Tore für das Team von Trainer Pep Guardiola.

Damit betrug Citys Rückstand auf Tabellenführer Arsenal allerdings immer noch zwei Punkte. Drei Spiele sind noch zu spielen.

Man City tut sich anfangs schwer

Vor heimischem Publikum taten sich Cityzens lange schwer gegen die kompakt stehenden Gäste aus Brentford. Man City übernahm mit zunehmendem Spielverlauf die Kontrolle, fand aber kaum Lücken in Brentfords Abwehr. Die beste Chance vor der Pause vergab Haaland, als er eine Flanke von Doku frei stehend neben das Tor köpfte. Brentford hatte auch selbst Chancen.

In der zweiten Hälfte setzte sich das zunächst fort, bis Doku nach einer Stunde sehenswert traf. Zuvor hatte er Brentfords Mikkel Damsgaard angeschossen, von dem der Ball ungewollt zurück zu Doku kam. Der frühere Dortmunder Haaland sorgte eine Viertelstunde später für die Vorentscheidung, als er den Ball mit der Hacke über die Linie schob.

Omar Marmoushs Treffer in der Nachspielzeit könnte noch wertvoll werden. Falls die Konkurrenten City und Arsenal am Saisonende punktgleich sein sollten, entscheidet die Tordifferenz die Meisterschaft.

Blick geht jetzt nach London

Nach dem Heimerfolg muss Manchester City, das zuvor beim FC Everton (3:3) gepatzt hatte, allerdings zunächst weiter auf einen Ausrutscher von Arsenal hoffen. Der Spitzenreiter und Champions-League-Finalist spielt am Sonntag beim akut abstiegsbedrohten Lokalrivalen West Ham United.