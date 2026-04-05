Thomas Müller gewinnt in der MLS mit Vancouver zum fünften Mal im sechsten Spiel und trifft in der Nachspielzeit. Auch Marco Reus gelingt ein Treffer, verliert aber mit seinem Team.

Vancouver (dpa) - Nach der ersten Saisonniederlage in der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS hat Thomas Müller mit den Vancouver Whitecaps in die Erfolgsspur zurückgefunden. Mit 3:2 (1:2) setzte sich Vancouver zu Hause gegen die Portland Timbers durch und fuhr den fünften Sieg im sechsten Saisonspiel ein. Dabei gelang Müller sein dritter Saisontreffer.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler glich in der Nachspielzeit nach einem erfolgreichen Handelfmeter zum 2:2 (90.+1) aus, in der fünften Minute der Nachspielzeit besorgte US-Nationalspieler Sebastian Berhalter den 3:2-Siegtreffer für Vancouver. Der Vorjahresfinalist rangiert mit 15 Punkten auf dem zweiten Platz der Western Conference.

Marco Reus verlor mit LA Galaxy 1:2 (0:0) bei Minnesota United. Der ehemalige Nationalspieler glich in der 57. Minute zum 1:1 und traf damit zum zweiten Mal in dieser Saison. Nach sechs Saisonspielen hat das Reus-Team erst einen Sieg auf dem Konto.

Messi trifft bei Miamis Eröffnung eines neuen Stadtions

Inter Miami um Superstar Lionel Messi ist im ersten Spiel in seinem neuen Stadion nicht über ein 2:2 (1:1) gegen den Austin FC hinausgekommen. Im 26.700 Zuschauer fassenden Nu Stadium in der Nähe von Miamis Flughafen trafen Messi (10.) und Luis Suarez (81.) jeweils zum Ausgleich, Messi gelang im fünften Saisonspiel sein fünftes Tor. Bislang hatte Inter Miami seine Heimspiele in Fort Lauderdale ausgetragen.