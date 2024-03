Sind die rosigen Zeiten beim FC Bayern München vorbei? In der Bundesliga steht man abgeschlagen auf dem zweiten Platz. Von einem Scherbenhaufen will Thomas Müller aber nicht sprechen.

München (dpa) - Für Nationalspieler Thomas Müller fühlte sich das Weiterkommen in der Champions League nach dem 3:0 gegen Lazio Rom nach all den schwierigen Wochen «einfach gut an». Gleichzeitig betonte der Routinier mit Blick auf die letzten Wochen: «Es ist hier nicht irgendwie ein kompletter Scherbenhaufen da. Wir haben halt auf dem Fußball-Platz Probleme.» Der Erfolg gegen die Italiener sei daher ein «ganz wichtiger Schritt» gewesen. Für die Münchner ist die Königsklasse wohl die letzte Titelchance, zumal sie in der Bundesliga zehn Punkte hinter Bayer Leverkusen liegen und im Pokal ausgeschieden sind.

Müller wollte den Viertelfinal-Einzug aber auch nicht überbewerten. «Wir freuen uns und wissen, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Wir wissen aber auch, dass Lazio nicht in ihrer besten Phase ist. Es ist keine Erlösung, dass wir eine ganz neue Spielkulturebene erreicht haben», so der Offensivspieler.