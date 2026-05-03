Es sollte das Duell zweier deutscher Ex-Nationalspieler werden, die Major League Soccer rührte kräftig die Werbetrommel. Am Ende spielte Thomas Müller gar nicht und Marco Reus nur eine Halbzeit.

Los Angeles (dpa) - Das deutsche Duell der beiden Ex-Nationalspieler Thomas Müller und Marco Reus in der MLS ist einer kurzfristigen Erkrankung des Ex-Bayern-Profis zum Opfer gefallen. Müller saß beim 1:1 (0:0) der Vancouver Whitecaps bei Los Angeles Galaxy angeschlagen auf der Tribüne. Nach Angaben eines Sprechers der Whitecaps hatte der 36 Jahre alte Fußball-Profi am Nachmittag Fieber bekommen. Der wenige Monate jüngere Reus stand für Los Angeles in der Startelf, wurde aber zur Halbzeit beim Stand von 0:0 als Vorsichtsmaßnahme ausgewechselt.

Die Whitecaps verloren durch das Remis in der Western Conference etwas den Anschluss an Tabellenführer San José Earthquakes mit Timo Werner. Allerdings haben die Kanadier weniger Spiele absolviert als der Spitzenreiter.

Die LA Galaxy gingen zwar in der 46. Minute durch Joseph Paintsil in Führung, kassierten kurz vor dem Ende aber noch den Ausgleich durch Mathias Laborda (81.) und verpassten den vierten Saisonsieg. Das Team steckt seit der Meisterschaft vor zwei Jahren nahezu durchgehend im Tabellenkeller der Liga fest.