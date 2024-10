Alexandra Popp absolviert gegen Olympique Lyon ihr 100. Spiel in der Champions League und deren Vorgängerwettbewerbe. Die Französinnen verderben aber die Feier und besiegen den VfL Wolfsburg mit 2:0

Wolfsburg (dpa) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben die zweite Niederlage in der Vorrunde der Champions League kassiert. Das Heimspiel gegen Olympique Lyon endete 0:2 (0:1). Der französische Meister verdarb damit das Jubiläumsspiel von Alexandra Popp. Die 33-Jährige bestritt ihre 100. Partie in der Königsklasse sowie deren Vorgänger-Wettbewerbe.

Vor Popp hatte nur Lyon-Spielerin Wendie Renard diese Marke erreicht. Ausgerechnet die 1,87 Meter große Französin hatte in der achten Spielminute per Kopf zum 1:0 für die Gäste getroffen. In der 53. Minute verwandelte Lindsay Horan dann einen von Janina Minge verursachten Foulelfmeter für den Finalisten der vergangenen Saison. Alexandra Popp humpelte in der Nachspielzeit mit einem verletzten Knöchel vom Platz.

Nächstes Spiel der «Wölfinnen» gegen Galatasaray

In der Tabelle der Gruppe A belegen die punktlosen «Wölfinnen» Platz drei hinter der AS Rom und Lyon. Nur die beiden erstplatzierten Teams erreichen das Viertelfinale. Weiter geht es für den VfL am 13. November mit dem Spiel in der Türkei beim ebenfalls noch punktlosen Team von Galatasaray Istanbul.