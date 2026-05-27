Vom Fußballplatz direkt auf den roten Teppich: Lukas Podolski erklärt in Köln, wie sich der neue Alltag ohne Profi-Fußball anfühlt.

Köln (dpa) - Nur wenige Tage nach seinem Karriereende ist Lukas Podolski schon wieder zurück - allerdings nicht auf dem grünen Rasen in Polen, sondern auf dem roten Teppich in Köln. Bei der Premiere der Netflix-Doku «Poldi» im FC-Stadion kam der 40-Jährige am Abend in Begleitung des Filmteams und Teilen seiner Familie.

Kein Profifußballer mehr zu sein, fühle sich komisch an. «Ich bin selbst gespannt, was passiert. Ich hatte das ja noch nie. Daher lasse ich das auf mich zukommen», sagte Podolski an alter Wirkungsstätte. «Bestimmt wird es die ersten Wochen und Monate schön. Bisschen Freizeit, kein Training am Morgen. Wochenende ein bisschen Freizeit. Aber ich glaube, sobald der Fußball wieder irgendwo rollt, dann juckt es auch wieder.»

Der Weltmeister von 2014, der seit 2021 in Polen bei Gornik Zabrze spielt, absolvierte dort am Wochenende sein letztes Spiel. Zuvor hatte er angekündigt, 86 Prozent der Anteile an dem Verein zu kaufen und den Club in den kommenden Jahren zu finanzieren.

Podolski bleibt dem Fußball verbunden

«Ich liebe den Fußball zu sehr, um zu sagen: Es interessiert mich alles nicht mehr. So einer bin ich nicht. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, auch mit Fußball. Ich glaube, ich finde da eine Beschäftigung.»

Lukas Podolski verlässt den grünen Rasen - aber für wie lange? Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Für die 90-minütige Dokumentation, die kommenden Donnerstag (4. Juni) startet, begleitete ein Filmteam Podolski während seiner vorletzten Saison in Polen. Schon damals spielte er mit dem Gedanken, seine Karriere zu beenden, hing dann aber noch ein Jahr dran.