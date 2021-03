Nyon (dpa) - Die Fußball-Frauen des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg haben bei der Auslosung der Viertelfinals in der Champions League machbare Gegner zugelost bekommen.

Die frühere Weltfußballerin Nadine Keßler als UEFA-Chefin Frauenfußball bescherte dem souveränen Bundesliga-Tabellenführer Bayern den FC Rosengard aus Schweden zum Kontrahenten, wobei die Münchnerinnen zunächst Heimrecht genießen. Vorjahresfinalist VfL Wolfsburg trifft in der Runde der letzten Acht zunächst auswärts auf den FC Chelsea mit der zu Saisonbeginn abgewanderten früheren Wolfsburgerin Pernille Harder und den deutschen Auswahlspielerinnen Melanie Leupolz und Ann-Katrin Berger.

Top-Begegnung des Viertelfinals dürfte die Partie von Paris Saint-Germain gegen Cupverteidiger Olympique Lyon werden, vorausgesetzt die Pariserinnen verspielen im Achtelfinal-Rückspiel am 17. März bei Sparta Prag nicht ihren 5:0-Vorsprung aus dem Hinspiel. Das vierte Viertelfinale bestreiten der FC Barcelona und Manchester City.

Sollten sich die beiden Bundesliga-Vertreter im Viertelfinale durchsetzen, käme es im Halbfinale zum direkten Duell. Auch da hätte der FC Bayern in der ersten Partie Heimrecht.

Die Viertelfinalspiele werden am 23./24. März und am 31. März/1. April ausgetragen, die Halbfinalbegegnungen am 24./25. April sowie am 1./2. Mai. Das Finale findet am 16. Mai in Göteborg statt.

© dpa-infocom, dpa:210312-99-794897/2