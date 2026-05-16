Erst am letzten Spieltag gewinnen die Sachsen wie im Vorjahr die Meisterschaft. Um in die 3. Liga aufzusteigen, müssen sie nun aber erneut ihr Glück in der Relegation versuchen.

Leipzig (dpa) - Der 1. FC Lok Leipzig hat sich erneut die Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Nordost gesichert und kann es damit über die seit langem umstrittene Aufstiegsrelegation in die 3. Liga schaffen. Am letzten Spieltag bezwangen die Sachsen den 1. FC Magdeburg II mit 5:2 (0:1). Der punktgleiche Verfolger FC Carl Zeiss Jena gewann das Thüringen-Derby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt mit 2:0 (2:0) und verpasste die Meisterschaft nur wegen der um fünf Treffer schlechteren Tordifferenz.

Ob es die Leipziger im dritten Anlauf nun den Sprung in die 3. Liga schaffen, entscheidet sich in einer Relegation. Dort trifft das Team von Trainer Jochen Seitz auf die Würzburger Kickers, die das letzte Spiel bei der SpVgg Ansbach mit 4:1 (2:1) gewannen und in der Regionalliga Bayern damit Platz zwei belegten. Der vor den Würzburgern platzierte 1. FC Nürnberg II hatte zuvor seinen Verzicht auf den Aufstieg erklärt.

Lok Leipzig war sowohl 2020 gegen den SC Verl als auch im vergangenen Jahr gegen den TSV Havelse in der Relegation gescheitert. Die Spiele gegen die Kickers werden am 28. Mai in Leipzig und am 1. Juni in Würzburg jeweils ab 19.00 Uhr (MagentaSport) ausgetragen.

Die Relegation in der Regionalliga ist seit langem ein Debattenthema. Eine übergeordnete Arbeitsgruppe hatte sich zuletzt einstimmig für eine vier- statt einer aktuell fünfgleisigen Regionalliga ausgesprochen, damit künftig alle jeweiligen Meister in die 3. Liga aufsteigen können. Zwischen den verschiedenen Parteien gibt es aber weiterhin keine Einigung über die Zukunft der Aufstiegsfrage.