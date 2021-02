Die Generalprobe für das Champions-League-Achtelfinale gegen RB Leipzig ist dem FC Liverpool gehörig misslungen. Gegen Leicester brach Jürgen Klopps Team in der Schlussphase ein. Manchester City festigte dank des erneut überragenden Ilkay Gündogan Platz eins.

Leicester (dpa) - Drei Tage vor dem Champions-League-Match gegen RB Leipzig ist der englische Fußball-Meister FC Liverpool noch tiefer in die Krise gerutscht.

Bei Leicester City verspielte das Team von Trainer Jürgen Klopp am Samstag in der Schlussphase die Führung und unterlag mit 1:3 (0:0). „Das war eindeutig ein Spiel, das wir hätten gewinnen müssen“, klagte Klopp nach dem Abpfiff beim Sender BBC.

Nach der dritten Liga-Pleite in Serie hat Liverpool schon 13 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City, der wieder einmal dank des starken Ilkay Gündogan mit 3:0 (1:0) gegen Tottenham Hotspur gewann - und zudem ein Spiel weniger gespielt hat. Gündogan erzielte zwei Tore, musste anschließend aber verletzt ausgewechselt werden.

Der Titel ist für die Klopp-Elf abgehakt. Die Reds müssen nun sogar um die Champions League bangen. James Maddison (78. Minute) per Freistoß und Jamie Vardy (81.) drehten im heimischen King Power Stadium für Leicester das Spiel. Harvey Barnes (85.) sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. Bis dahin waren die Reds leicht überlegen gewesen. Mohamed Salah (67.) hatte die Gäste im 300. Spiel von Klopp als Liverpool-Trainer in Führung geschossen.

„Die Leistung war rund 75 Minuten so klasse, dann verlieren wir 1:3. Das zeigt, in welcher schwierigen Lage wir uns befinden“, sagte Klopp, der auch mit einer umstrittenen Entscheidung haderte. „Das erste Tor war für mich abseits.“ Madissons Tor war wegen einer vermeintlichen Abseitsposition zunächst abgepfiffen worden, nach Videobeweis gab der Schiedsrichter den Treffer doch.

Liverpool hatte zudem mal wieder Verletzungspech zu beklagen. James Milner musste schon früh in der Partie ausgewechselt werden. Für ihn kam der Ex-Bayern-Profi Thiago, der nicht überzeugte. Neuzugang Ozan Kabak, im Winter vom FC Schalke gekommen, gab in Leicester seinen Einstand, weil der angeschlagene Fabinho nicht zur Verfügung stand.

Bei Vardys Tor sah Liverpool-Keeper Alisson, dem in der Vorwoche bei der 1:4-Heimpleite gegen Manchester City zwei schwere Patzer unterlaufen waren, erneut nicht gut aus. Der Keeper stieß weit vor dem Tor mit Kabak zusammen. „Ein Missverständnis“, sagte Klopp, der sich besonders über den letzten Gegentreffer ärgerte. „Da sind wir so offen, das kann ich nicht akzeptieren.“

Liverpool bleibt vorerst Tabellenvierter, könnte aber am Montagabend von West Ham United und Thomas Tuchels FC Chelsea überholt werden. Am Dienstag spielen die Reds im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen Leipzig. Das Spiel findet coronabedingt in Budapest statt.

Manchester City, das in Budapest am Mittwoch der folgenden Woche auf Borussia Mönchengladbach trifft, festigte am Samstagabend mit dem 3:0 (1:0) gegen Tottenham Hotspur seine Spitzenposition in der Liga. Wie schon in der Vorwoche beim 4:1-Sieg in Anfield gelang Ilkay Gündogan ein Doppelpack (50./66.). Zuvor hatte der deutsche Nationalspieler einen Strafstoß rausgeholt, den Rodgrigo (23.) verwandelte.

