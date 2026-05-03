Beim Erzrivalen holt Liverpool einen Zwei-Tore-Rückstand auf und verliert dennoch. Man United kehrt in die Champions League zurück. Vor dem Anpfiff gibt es Sorgen um Trainerlegende Sir Alex Ferguson.

Manchester (dpa) - Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool im Prestigeduell bei Manchester United einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt, am Ende aber dennoch verloren. Der englische Fußballmeister unterlag beim Erzrivalen vor allem wegen einer desolaten ersten Hälfte mit 2:3 (0:2).

Überschattet wurde die Partie davon, dass Man-United-Trainerlegende Sir Alex Ferguson kurz vor dem Spiel ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der 84-Jährige war bereits im Stadion, als er sich plötzlich unwohl fühlte. Laut britischen Medien soll es sich aber nicht um einen Notfall handeln.

Liverpool in der ersten Halbzeit überfordert

Man United begann im Old Trafford furios. Der ehemalige Herthaner Matheus Cunha (6. Minute) traf nach einer Ecke zur Führung. Keine zehn Minuten später legte Benjamin Sesko (14.) nach. Die Gäste aus Liverpool wirkten in der ersten Hälfte phasenweise überfordert und hatten Glück, dass United seine Chancen nicht noch besser nutzte und zur Pause höher führte.

Erst in der zweiten Halbzeit fand die in dieser Saison unbeständige Mannschaft von Trainer Arne Slot langsam ins Spiel und profitierte dabei von Aussetzern der Gastgeber. Der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai (47.) nutzte einen Fehlpass von Amad Diallo und traf nach sehenswertem Sololauf. Alexis Mac Allister schnappte sich den Ball nach einem schludrigen Pass von United-Keeper Senne Lammens und leitete ihn über Szoboszlai zu Cody Gakpo (56.) weiter, der locker zum Ausgleich einschob.

Man United wirkte geschockt, Liverpool auf einmal wie beflügelt. Die Reds stürmten weiter. Virgil Van Dijk und Szoboszlai hatten Chancen, die Partie komplett zu drehen. Doch die Gastgeber wurden wieder gefährlich, so dass sich ein offenes Duell zwischen den beiden Rekordmeistern entwickelte. Kobbie Mainoo (77.) sorgte mit der erneuten Führung für Man United schließlich für Jubel im Old Trafford.

Man United sicher in der Champions League

Durch den Heimsieg kehrt Manchester United nach einem Jahr ohne europäischen Wettbewerb zurück auf die internationale Bühne. In der Champions League spielten die Red Devils zuletzt vor zwei Jahren. Liverpool muss noch um die Qualifikation zittern. Die Reds haben als Tabellenvierter aber weiter sechs Punkte Vorsprung auf den Sechsten AFC Bournemouth und damit eine gute Ausgangslage.