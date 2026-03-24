Mit dem FC Liverpool gewann Mohamed Salah so gut wie alles, was man im Clubfußball gewinnen kann. Nach der Saison und neun Jahren verabschiedet sich der Ägypter von dem Verein.

Liverpool (dpa) - Nach neun Jahren im Verein verlässt Fußball-Star Mohamed Salah den FC Liverpool. Der 33 Jahre alte Rekordtorschütze des Clubs in der Premiere-League-Ära geht nach dem Ende der Saison, wie der englische Traditionsverein bekanntgab. Obwohl der Vertrag noch bis 2027 gültig war, einigten sich beide Seiten auf ein früheres Ausscheiden.

Der Ägypter gehört zu den größten Spielern des Clubs. Der zweimalige Fußballer des Jahres in Afrika feierte mit Liverpool 2019 den Gewinn der Champions League, 2020 und 2025 zwei englische Meisterschaften sowie den Triumph im nationalen Pokal und zweimal den Gewinn des Ligapokals.

Noch in dieser Saison hatte es Zoff rund um den Club gegeben, als sich Salah über zu wenig Einsatzzeit echauffiert hatte und nach einer Wutrede gegen den Verein und Trainer Arne Slot zum Champions-League-Spiel bei Inter Mailand aussortiert worden war. Kurz darauf wurde er in der Liga wieder eingesetzt, ehe er mit den Ägyptern beim Afrika Cup antrat.

Vierter in der ewigen Premier-League-Torschützenliste

In der Premiere-League-Ära erzielte er für den LFC die meisten Tore und liegt mit 191 Treffern auf Rang vier der Rangliste hinter Wayne Rooney (208), Harry Kane (213) und Alan Shearer (260).

In der LFC-internen ewigen Torschützenliste für alle Wettbewerbe steht Salah auf Rang drei mit 255 Treffern in 435 Spielen hinter Roger Hunt (285 Treffer/492 Spiele) und Ian Rush (346/660).