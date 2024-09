Der FC Liverpool überzeugt nach frühem Rückstand beim AC Mailand. Juventus Turin und Aston Villa sind vor den Duellen mit Leipzig und Bayern München gut in Form.

Mailand (dpa) - Der FC Liverpool hat in der Champions League das erste Spiel nach der Ära Jürgen Klopp gewonnen. Das englische Team des neuen Trainers Arne Slot gewann bei der AC Mailand verdient mit 3:1 (2:1) und zeigte sich nach dem überraschenden 0:1 am Samstag in der heimischen Liga bei Nottingham Forest stark verbessert.

Milan gelang zwar nach drei Minuten durch den Ex-Dortmunder Christian Pulisic ein perfekter Start. Mitte der ersten Hälfte drückte allerdings Liverpool, Ibrahima Konaté (23. Minute) und Kapitän Virgil van Dijk (41.) köpften die Reds in Führung. Der frühere Leipziger Dominik Szoboszlai erhöhte noch auf 3:1 (67.). Der tödliche Unfall eines Liverpool-Fans, der am Dienstag in der Nähe des Flughafens in der italienischen Stadt Bergamo starb, überschattete die Freude der Gäste über den Sieg.

Die Italiener mussten neben der Niederlage einen weiteren Rückschlag einstecken: Der französischen Nationaltorhüter Mike Maignan verletzte sich bei einem Zusammenprall und musste ausgewechselt werden (51.). Am 2. Spieltag gastiert der AC Mailand in zwei Wochen beim deutschen Meister Bayer Leverkusen.

19-Jähriger trifft bei Juve-Erfolg

Juventus Turin ist vor dem Bundesliga-Doppelpack mit einem überzeugenden Erfolg über die PSV Eindhoven gestartet. Der nächste Gegner von RB Leipzig siegte gegen den niederländischen Titelträger souverän mit 3:1 (2:0). Am 2. Spieltag gastieren die Turiner beim Fußball-Bundesligisten aus Sachsen. Knapp drei Wochen später reist der VfB Stuttgart nach Turin.

Der Führungstreffer durch den türkischen Nationalspieler Kenan Yildiz in der 21. Minute bedeutete nicht nur das erste Tor in der reformierten Königsklasse mit nun 36 Clubs. Yildiz ist mit 19 Jahren und 136 Tagen der jüngste Juve-Torschütze in der Champions League. Club-Ikone Alessandro Del Piero war beim 3:1-Erfolg im September 1995 bei Borussia Dortmund 20 Jahre und 308 Tage alt.

Die ehemaligen Bundesliga-Profis Weston McKennie (27.) und Nicolás González (52.) waren die weiteren Torschützen für Italiens Rekordmeister. Ismael Saibari konnte in der Nachspielzeit nur noch verkürzen (90.+3).

Nächster Bayern-Gegner siegt bei Premiere

Erfolgreich war die Champions-League-Premiere für Aston Villa. Der englische Premier-League-Club siegte beim Schweizer Meister Young Boys Bern mit 3:0 (2:0). Youri Tielemans (27.), Jacob Ramsey (38.) und der frühere Hamburger Amadou Onana (86.) trafen für den nächsten Königsklassen-Gegner von Bayern München. Der Verein aus Birmingham empfängt am 2. Oktober den deutschen Rekordmeister. Sporting Lissabon startete mit einem 2:0 (1:0) gegen den OSC Lille.