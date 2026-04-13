Nach dem 0:2 im Hinspiel glaubt Liverpool weiter an das Wunder gegen Paris Saint-Germain. Trainer Arne Slot setzt auf Heimstärke und besondere Momente in Anfield.

Liverpool (dpa) - Trotz der schlechten Ausgangslage hofft der FC Liverpool im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League auf ein Fußball-Wunder gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain. «Wir haben in dieser Saison in großen Spielen so oft gezeigt, dass wir in der Lage sind, eine großartige Leistung abzuliefern», sagte Trainer Arne Slot vor dem Duell am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) an der Anfield Road.

Die Reds stehen nach dem 0:2 im Hinspiel im Pariser Prinzenpark, wo sie völlig chancenlos waren, stark unter Druck. Zumal die Niederlage noch deutlich höher hätte ausfallen können. «Wir wissen, dass wir eine außergewöhnliche Leistung benötigen und glauben, dass wir morgen besondere Dinge tun können», meinte der Niederländer. Die Aufgabe sei «kompliziert, aber nicht unmöglich».

Slot: Wirtz wird in Anfield besondere Momente erleben

Es könnte sein, dass er dann wieder auf die nach dem Saisonende scheidende Liverpool-Legende Mohamed Salah setzt. Der Stürmerstar hatte im Hinspiel nur auf der Bank gesessen. Am Wochenende beim 2:0 in der Premier League gegen den FC Fulham hatte er getroffen.

Auch auf die jungen Spieler wie Spielmacher Florian Wirtz (22) kommt es an. Slot sei überzeugt, dass der deutsche Nationalspieler «entweder morgen, nächste Saison oder in der darauffolgenden Saison» in Anfield «besondere Momente» erleben werde - genau wie die anderen jungen Wilden um Milos Kerkez (22), Jérémy Jacquet (20), Hugo Ekitiké (22) und Jeremie Frimpong (25). «Morgen ist die erste große Chance für ihn und die anderen. Aber wir haben Wirtz nicht nur für dieses eine, spezielle Spiel geholt». Man wolle mit Wirtz & Co. «einen neuen Erfolgszyklus starten, und je schneller das passiert, desto besser», so Slot.

Vor allem die Heimkulisse soll die Reds beflügeln. «In einem Spiel in Anfield kann alles passieren», sagte Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai. «Es werden nicht nur die elf Spieler und die Einwechselspieler sein, sondern das ganze Stadion. Und wir wissen, wie es sich anfühlt, mit diesen Fans in Anfield zu sein. Wir brauchen keine weitere Motivation.» Sollte sein Team das Weiterkommen noch schaffen, wäre es «wahrscheinlich eines der größten Comebacks meiner Karriere, besonders mit Liverpool».