Bei seiner ersten Pressekonferenz spricht der neue Liverpool-Coach über die Wechselgründe, Titelambitionen und den Kontakt mit seinem Vorgänger Jürgen Klopp. An Pep Guardiola denkt er noch nicht.

Liverpool (dpa) - Der neue Liverpool-Coach Arne Slot hat Vorgänger Jürgen Klopp bei seiner Antrittsvorstellung in höchsten Tönen gelobt. «Es sind große Fußstapfen, in die ich trete, aber ich übernehme eine Mannschaft mit einer Siegermentalität», sagte Slot bei der ersten Pressekonferenz in Anfield.

«Ich glaube, es zählt wenig, was ich jetzt sage. Was Jürgen so besonders gemacht hat, war der Eindruck, den er hinterlassen hat. Er hat gesagt, er sei The Normal One, aber die Fans haben ihn anders gesehen. Was er dem Club gegeben hat, war mehr als normal.»

Mit Klopp über viele Dinge gesprochen

Klopp hatte den FC Liverpool im Sommer verlassen, nachdem er mit dem Club in fast neun Jahren unter anderem die Meisterschaft, die Champions League, den FA Cup und den Ligapokal gewonnen hatte. Slot berichtete, dass er mit seinem beliebten Vorgänger gesprochen hatte, wollte aber nicht ins Detail gehen. «Wir haben über viele Dinge gesprochen», sagte der 45-Jährige, der von Feyenoord Rotterdam kam. «Aber die bleiben unter uns.»

Klopp hatte nach seinem letzten Spiel in Anfield die Liverpool-Fans aufgefordert, den neuen Trainer so zu unterstützen, wie sie ihn unterstützt hätten, und sogar Gesänge angestimmt. «Dass er für mich gesungen hat, war etwas Besonderes», sagte Slot jetzt. «Ich hatte Glück, dass sie bei Feyenoord für mich gesungen haben. Dass die Fans hier schon jetzt für mich singen, ist ein toller Start.»

Nicht nur für Trophäen nach Anfield gekommen

Der neue Coach stellte klar, dass er nach Anfield gekommen ist, um Titel zu holen. «Man will bei einem Verein mit guten Spielern arbeiten, wo es die Möglichkeit gibt, etwas zu gewinnen. Ich gewinne gern und bei diesem Club habe ich die Möglichkeit dazu», sagte er.

Gleichzeitig betonte der Niederländer, dass das nicht der einzige Grund für seinen Wechsel gewesen sei. «Um mich zu überzeugen, müssen sie meinen Spielstil mögen. Das ist etwas, was man hören will. Es muss um mehr als nur Trophäen gehen.»

Ipswich wichtiger als Man City und Guardiola

Auf die Frage, ob er sich auf die Duelle mit Pep Guardiola freut, dessen Club Manchester City in den vergangenen Jahren Liverpools wichtigster Konkurrent war, reagierte Arne Slot zurückhaltend. «Ich freue mich darauf, aber es gibt viele gute Trainer in dieser Liga. Pep ist natürlich einer davon», sagte Slot.

«Ich freue mich, hier (in England) zu arbeiten, aber nicht speziell auf Man City. Momentan ist Ipswich der nächste Gegner und der wichtigste.» Liverpool tritt am 1. Spieltag der Premier League am 17. August beim Aufsteiger an.