Florian Wirtz feiert mit dem FC Liverpool einen wichtigen Sieg im Rennen um die Champions-League-Plätze. Die Tore gegen Fulham schießen ein Teenager und ein Topstar, der vor dem Abschied steht.

Liverpool (dpa) - Der FC Liverpool hat vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain einen wichtigen Erfolg in der heimischen Liga gefeiert. Das kriselnde Team um den deutschen Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz setzte sich mit 2:0 (2:0) gegen den FC Fulham durch und festigte dadurch Tabellenplatz fünf. Der Vorsprung auf den Sechsten Chelsea, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat, betrug nach dem Spiel vier Punkte.

17-Jähriger trifft zur Führung

Liverpool dominierte die Partie von Beginn an und ließ defensiv kaum etwas zu. Im Stadion an der Anfield Road schoss der 17 Jahre alte Rio Ngumoha (36. Minute) die Reds nach Vorarbeit von Wirtz sehenswert in Führung. Kurz darauf erhöhte Mohamed Salah (40.), der den Verein am Saisonende nach neun Jahren verlassen wird, auf 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Liverpool die spielbestimmende Mannschaft, verpasste es aber nachzulegen. Fulham wurde zunehmend mutiger, fand allerdings kein Mittel gegen die Defensive der Gastgeber. Die beste Chance zum Anschluss vergab Emile Smith Rowe in der 79. Minute, als er aus kurzer Distanz knapp am Pfosten vorbeischoss. In der Schlussphase warfen die Gäste noch einmal alles nach vorn, aber ohne Erfolg.

Schwere Aufgabe gegen Paris Saint-Germain

Durch den Sieg hat Liverpool weiter beste Chancen auf die erneute Qualifikation für die Champions League. In der laufenden Saison der Königsklasse muss das Team von Trainer Arne Slot ums Weiterkommen zittern. Im Viertelfinal-Hinspiel bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain verloren die Reds mit 0:2. Das Rückspiel in Anfield findet am Dienstag statt. Zuvor war der Club bei Manchester City krachend mit 0:4 aus dem FA Cup geflogen.