Weltfußballer Robert Lewandowski hat sich positiv über seinen Start beim FC Barcelona geäußert.

Warschau (dpa) - „Der Wechsel nach Barcelona hat mir Kraft gegeben, mein Selbstwertgefühl gestärkt, ich fühle Stolz und Erfüllung. Ich wusste, dass ich über den Ausgang von Spielen entscheiden sollte, und ich hatte keine Angst vor dieser Rolle“, sagte der frühere Stürmerstar des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München vor den Spielen der polnischen Nationalmannschaft in der Nations League.

Er habe nicht erwartet, dass sein Start in Spanien so reibungslos für ihn laufe und die Fans im Camp Nou Lieder über ihn singen, so Lewandowski weiter. Dies alles habe ihm das Gefühl gegeben, dass er schon viel länger für Barcelona spiele, als dies tatsächlich der Fall sei.