Zwei Torjäger-Giganten bald Seite an Seite? Auch Robert Lewandowski kann sich eine Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona mehr als gut vorstellen. Es bleibt eine der spannendsten Fußball-Fragen.

Barcelona (dpa) - Auch Robert Lewandowski würde sich über eine Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona freuen.

«Ich weiß nicht, was in Zukunft passiert, aber ich hoffe, dass wir eines Tages zusammen spielen können, denn mit Spielern auf so einem Niveau zu spielen, ist es immer eine Freude», sagte der 34 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Profi spanischen Medienberichten zufolge bei einer Veranstaltung im Camp Nou. «Messi wird immer zum FC Barcelona gehören. Wenn er zurückkommen würde, wäre das unglaublich», sagte der Pole: «Wir wissen, dass sein Platz hier in Barcelona ist.»

Lewandowski war im vergangenen Sommer vom FC Bayern zum FC Barcelona gewechselt. Sein Vertrag beim Club aus Katalonien ist noch bis Mitte 2026 gültig. Messis Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft indes nach dieser Saison aus. Nach zwei Jahren beim französischen Hauptstadt-Club ist die Zukunft des mittlerweile 35 Jahre alten Argentiniers offen.

Barcelona bestätigt Kontakt zum Messi-Lager

Sportlich erfüllten sich vor allem durch das zweimalige frühe Scheitern in der Champions League die großen Hoffnungen auf internationalen Erfolg nicht. Messi wurde sogar von eigenen Fans schon ausgepfiffen.

Sein Herzensclub FC Barcelona, zu dem er 2000 gewechselt war, hat Kontakt zum Messi-Lager wegen einer Rückhol-Aktion bereits bestätigt. Vor zwei Jahren hatten sich die Wege tränenreich getrennt. Der hoch verschuldete Club hatte sich Messi nicht mehr leisten können. Auch jetzt ist offen, wie der FC Barcelona den Weltmeister und Superstar finanzieren will. Dem Argentinier soll derweil ein Unsummen-Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen, bekannt ist auch Interesse aus der amerikanischen Major League Soccer.